Как снизить риск возникновения деменции на 74% ?

Ученые из Тайваня рассказали, как использовать сон для поддержания здоровья. Дополнительный сон на выходных действительно может сыграть важную роль в поддержании когнитивных функций, особенно у пожилых людей.
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