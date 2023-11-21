Суд окончательно отнял у УПЦ Крестовоздвиженский храм в Каменце

20 ноября 2023 года Северо-западный апелляционный хозяйственный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Религиозной организации «Крестовоздвиженская Украинская Православная Церковь», оставив без изменений решение суда первой инстанции, сообщает сайт Минкульта.
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