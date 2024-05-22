Бренд GAC пока еще относительно неизвестен в России. Китайские компании из Гуанчжоу, похоже, уже давно присутствуют на российском рынке, но Gaki гораздо реже можно увидеть на дорогах, чем другие китайские автомобили.
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