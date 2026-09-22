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Русский Днепропетровск

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«Вся Украина уже в огне»: Зеленский объявил о новой 40-дневной операции против России. Киев и Одесса со страхом ждут ночь

«Вся Украина уже в огне»: Зеленский объявил о новой 40-дневной операции против России. Киев и Одесса со страхом ждут ночь

Радомир Маркуш 21 сентября 2026 г., 20:55   «Пристрелка» началась с вечера — в Бородянке «Герани» ударили по цели, клубы дыма видны за несколько километров ….

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