«Вся Украина уже в огне»: Зеленский объявил о новой 40-дневной операции против России. Киев и Одесса со страхом ждут ночь

Радомир Маркуш 21 сентября 2026 г., 20:55 «Пристрелка» началась с вечера — в Бородянке «Герани» ударили по цели, клубы дыма видны за несколько километров ….
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