В Финляндии заявили о полном прекращении работы двух КПП

Речь про «Париккала» и «Инари», передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.Поясняется, что решение об открытии и закрытии подобных временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы РФ.
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