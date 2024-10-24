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В Финляндии заявили о полном прекращении работы двух КПП

В Финляндии заявили о полном прекращении работы двух КПП

Речь про «Париккала» и «Инари», передает корреспондент УтроNews со ссылкой на ТАСС.Поясняется, что решение об открытии и закрытии подобных временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы РФ.

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