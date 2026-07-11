Рынок грузоперевозок столкнулся с резким ростом ставок на отдельных направлениях

Средневзвешенные ставки на грузоперевозки в России за последний месяц выросли на 12 процентов. Однако на ряде направлений рост оказался значительно выше.
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