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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Мяус: «Оптимизм по поводу будущего «Байкал-Энергии» есть и сейчас, но время уходит. Власти области должны принять решение, содержать команду или нет»

Об этом рассказал директор по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и международными спортивными организациями Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Сергей Мяус.

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