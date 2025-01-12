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Гражданочка

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«Сижу на праздниках и сгораю со стыда!» – жалуется Ксения: муж вечно экономит на подарках

«Сижу на праздниках и сгораю со стыда!» – жалуется Ксения: муж вечно экономит на подарках

«Сижу на праздниках и сгораю со стыда!» – жалуется Ксения: муж вечно экономит на подарках— Хорошие друзья свадьбу праздновали, нас пригласили с мужем, – рассказывает Ксения.

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