«Сижу на праздниках и сгораю со стыда!» – жалуется Ксения: муж вечно экономит на подарках— Хорошие друзья свадьбу праздновали, нас пригласили с мужем, – рассказывает Ксения.
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