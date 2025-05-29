Электробус-гармошку начали тестировать в Москве

Новый электробус особо большого класса КамАЗ-6292 начали тестировать на столичных дорогах. Как сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы, новая модель экологичного городского транспорта вышла на маршрут Е10, соединяющий станции метро «Саларьево» и «Китай-город», Как рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в среднем в будни на этом направлении пассажиры совершают более 18 тысяч поездок.