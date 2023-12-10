 Стали известны самые дорогие и наиболее доступные по стоимости жизни города мира

Стали известны самые дорогие и наиболее доступные по стоимости жизни города мираЖурнал The Economist представил свой ежегодный рейтинг стоимости жизни разных городах мира (Worldwide Cost of Living Report).
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