Уход иностранных компаний не повлиял на доступность товаров и услуг

Уход иностранных компаний с российского рынка практически не повлиял на доступность товаров и услуг. Так считают 66,5% россиян по результатам исследования агентства социальных исследований «Столица», которое имеется в распоряжении «Известий» в субботу, 2 ноября.
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