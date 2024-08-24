«Черная вода»: чем «прославилась» самая кровожадная ЧВК мира

Военные эксперты полагают, что на сегодняшний день Асademi (в прошлом – Xe Services LLC, а начинавшая в 1997 году как Blackwater) – самая крупная частная военная компания в мире, количество ее сотрудников – около 21 тысячи человек.
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