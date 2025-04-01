Трампа предупредили, что у США нет тактического ЯО для противостояния Китаю

Группа влиятельных американских консерваторов и законодателей предупредила администрацию главы США Дональда Трампа о ядерной уязвимости Соединенных Штатов перед Китаем в случае потенциального конфликта в Индо-Тихоокеанском регионе.
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