Трампа предупредили, что у США нет тактического ЯО для противостояния Китаю

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Аргументы и Факты

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Комментарии
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Eduard
А что вы всё боритесь в выдумаными врагами,надоели уже!
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22 час.
Eduard
Сидят в Белом дрме зад чешут и врагов придумают,что бы набиватт карманы Военному Комплексу!
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22 час.
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