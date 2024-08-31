ВСУ потеряли до 735 военнослужащих в зоне действий "Южной" группировки

Офицер пресс-центра группировки "Юг" Сергей Румянцев заявил, что подразделения российских войск за сутки улучшили положение по переднему краю, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 735 военнослужащих.
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