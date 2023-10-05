Политический и общественный деятель Владимир Рогов указал на тот факт, что нацистские формирования киевского режима проявляют активность на Ореховском участке линии боевого соприкосновения, по ним наносят бомбовые удары авиационные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации.