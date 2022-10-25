Баланда для китайского императора. Явление главного свидетеля Токийскому трибуналу

Вы говорите по-английски? Нельзя не признать того факта, что на Токийском судебном процессе западные защитники японской военно-политической верхушки были настроены совсем не так жёстко, как в Нюрнберге против нацистов.
Популярные статьи
- ГШ ВСУ: Российская армия может пойти в наступление с территории Беларуси, но уже не на Киев
- Под удар ВДВ РФ попал 1-й механизированный батальон ВСУ с бронетехникой из балканских стран и был уничтожен
- Ракетными ударами поражены объекты противника в Ровно, Луцке, Кировоградской, Львовской, Тернопольской и других областях
Свежие комментарии