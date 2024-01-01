Минобороны заявило об уничтожении украинского беспилотника в Брянской области

Минобороны: средства ПВО РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области Российскими военными была пресечена попытка атаки Украины с применением беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа под Брянском.
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