Два перехватчика ВСУ пытались сбить «Орлан-10», но взорвали друг друга

Корреспондент Zvezdanews Варвара Шрадер работает в зоне проведения специальной военной операции. На этот раз она пообщалась со старшим оператором разведывательного беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» Алексеем Ивановым.
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