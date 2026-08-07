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Аргументы недели

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Депутат ЗСК Виктор Тепляков провёл встречу по вопросам развития местного отделения «Единой России» в Сочи

Депутат ЗСК Виктор Тепляков провёл встречу по вопросам развития местного отделения «Единой России» в Сочи

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Виктор Тепляков провёл рабочую встречу, посвящённую вопросам развития и продвижения деятельности Сочинского местного отделения партии «Единая Россия».

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