Депутат ЗСК Виктор Тепляков провёл встречу по вопросам развития местного отделения «Единой России» в Сочи

Депутат Законодательного Собрания Краснодарского края Виктор Тепляков провёл рабочую встречу, посвящённую вопросам развития и продвижения деятельности Сочинского местного отделения партии «Единая Россия».
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