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Западная пресса утверждает, будто бы российские беспилотники «Ланцет» поразили муляж ЗРК Iris-T

Западная пресса утверждает, будто бы российские беспилотники «Ланцет» поразили муляж ЗРК Iris-T

На днях в сети появились кадры, на которых запечатлено поражение двумя дронами-камикадзе «Ланцет» объекта, идентифицированный рядом обозревателей в качестве замаскированного немецкого ЗРК Iris-T SLM, переданного Германией ВСУ.

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