При составлении образов с жемчужными ожерельями и серьгами слишком велик риск выглядеть чересчур респектабельно и солидно, но это не повод от них отказываться.

Жемчуг уже давно стал неотъемлемой частью образов Джеки Кеннеди, Элизабет Тейлор и Грейс Келли – они часто отдавали предпочтение украшениям с перламутром, а вслед за ними эту привычку переняли тысячи других.
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