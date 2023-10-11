При составлении образов с жемчужными ожерельями и серьгами слишком велик риск выглядеть чересчур респектабельно и солидно, но это не повод от них отказываться.

﻿﻿Жемчуг уже давно стал неотъемлемой частью образов Джеки Кеннеди, Элизабет Тейлор и Грейс Келли – они часто отдавали предпочтение украшениям с перламутром, а вслед за ними эту привычку переняли тысячи других.