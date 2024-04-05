Интересная жизнь с Vera Star 5 апреля в Брюсселе состоится встреча премьера Армении Никола Пашиняна с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен которая окончательно превратит некогда дружественную Армению в "недружественную" для России страну.
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