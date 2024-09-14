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Царьград

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Генерал Алаудинов защитил чеченцев - участников массовой драки в Анапе. В соцсетях попросили: "Апти, забери ты этих драчунов на передовую"

Генерал Алаудинов защитил чеченцев - участников массовой драки в Анапе. В соцсетях попросили: "Апти, забери ты этих драчунов на передовую"

В интернете обсуждается инцидент в Анапе, в котором участвовали представители чеченской национальности.

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