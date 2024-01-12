Франк поздравил прокуроров с профессиональным праздником

Барнаульский градоначальник пожелал работникам и ветеранам надзорного ведомства крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых достижений Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравил ветеранов и сотрудников прокуратуры с их профессиональным праздников.
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