Не стоит мечтать о военном союзе России и Китая — ни нам, ни им он не нужен

О чем на Саммите ШОС в Убекистане смогут договориться Владимир Путин и Си Цзиньпин, когда впервые с начала пандемии встретятся лично Ирина Гусева Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Александр Ломанов Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут личную встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15−16 сентября в Самарканде.