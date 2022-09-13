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Не стоит мечтать о военном союзе России и Китая — ни нам, ни им он не нужен

Не стоит мечтать о военном союзе России и Китая — ни нам, ни им он не нужен

О чем на Саммите ШОС в Убекистане смогут договориться Владимир Путин и Си Цзиньпин, когда впервые с начала пандемии встретятся лично Ирина Гусева Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Материал комментируют: Александр Ломанов Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин проведут личную встречу во время саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 15−16 сентября в Самарканде.

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