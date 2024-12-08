Усадьба Куницыной приглашает на праздничные интерактивные экскурсии

Гостей ждут спектакль театра теней, кукольное театрализованное представление «Спор новогодних игрушек», игры и хороводыГородской музейный комплекс музея-заповедника «Малые Корелы» приглашает детей младшего и среднего школьного возраста на интерактивную экскурсию «Новогодняя история в Усадьбе Куницыной» — с 16 по 28 декабря.