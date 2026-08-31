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Царьград

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Одесса под обстрелом: Важный удар русской армии - в 23:22. Повреждена ТЭЦ

Одесса под обстрелом: Важный удар русской армии - в 23:22. Повреждена ТЭЦ

Русская армия несколько часов назад начала массированный обстрел портов в Одессе. Источники сообщают, что нашим бойцам впервые удалось дотянуться до центра региона.

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