Онколог Брунштейн назвала причины рецидива онкозаболеваний

Пациенты, однажды столкнувшиеся в онкозаболеванием, навсегда остаются под риском рецидива болезни. При этом, отметила врач высшей категории Марьяна Брунштейн, точных прогнозов, ушел ли рак навсегда, или еще может вернуться, не даст ни один онколог.