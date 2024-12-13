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Онколог Брунштейн назвала причины рецидива онкозаболеваний

Онколог Брунштейн назвала причины рецидива онкозаболеваний

Пациенты, однажды столкнувшиеся в онкозаболеванием, навсегда остаются под риском рецидива болезни. При этом, отметила врач высшей категории Марьяна Брунштейн, точных прогнозов, ушел ли рак навсегда, или еще может вернуться, не даст ни один онколог.

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