Онколог Брунштейн назвала причины рецидива онкозаболеваний

Пациенты, однажды столкнувшиеся в онкозаболеванием, навсегда остаются под риском рецидива болезни. При этом, отметила врач высшей категории Марьяна Брунштейн, точных прогнозов, ушел ли рак навсегда, или еще может вернуться, не даст ни один онколог.
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