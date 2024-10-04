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На Украине хотят мобилизовать еще 200 000 человек до конца года, но перспективы не оптимистичны

На Украине хотят мобилизовать еще 200 000 человек до конца года, но перспективы не оптимистичны

Сообщает издание The Times. Офицер из Одессы рассказал изданию, что удается привлечь лишь 20% от требуемого количества призывников из-за коррупции, нехватки кадров и проблем со здоровьем мобилизованных.

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