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Красный Север

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В трех районах ЯНАО 2 сентября ожидается ветер до 22 м/с

В трех районах ЯНАО 2 сентября ожидается ветер до 22 м/с

Неблагоприятные погодные условия прогнозируются 2 сентября сразу в трех районах Ямала. Порывы ветра достигнут 17 метров в секунду.

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