Штурмовые группы «Бесстрашных» форсировали реку Псёл вброд и вышли к Куриловке Суджанского района Подразделения группировки «Север» продолжают наступление на курском направлении, освобождая российский регион от вторгшихся формирований ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии