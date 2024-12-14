Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Штурмовые группы «Бесстрашных» форсировали реку Псёл вброд и вышли к Куриловке Суджанского района

Штурмовые группы «Бесстрашных» форсировали реку Псёл вброд и вышли к Куриловке Суджанского района

Штурмовые группы «Бесстрашных» форсировали реку Псёл вброд и вышли к Куриловке Суджанского района Подразделения группировки «Север» продолжают наступление на курском направлении, освобождая российский регион от вторгшихся формирований ВСУ.

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