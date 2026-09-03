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МОСИНФОРМ

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Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

Собянин открыл новый участок Московского скоростного диаметра

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Московского скоростного диаметра вдоль улицы Каспийская — от улицы Севанская до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД), передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

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