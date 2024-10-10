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Рожать, не пить и сплотиться: Алаудинов поддержал цели Русской общины

Рожать, не пить и сплотиться: Алаудинов поддержал цели Русской общины

Фото: istock/Yury Karamanenko Генерал-майор Апти Алаутдинов, командир спецназа «Ахмат», высказал поддержку целям Русской общины, подчеркивая важность сохранения русских традиций и ценностей.

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Комментарии
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Владимир Негода
когда страна будет принадлежать Коренному населению , а не пройдохам , которые растащили Нашу страну по своим карманам , вот тогда можно о чем - то и поговорить !
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14 час.
СБ
Слава Белый
Что сделало коренное население, чтобы пройдохи не растащили страну? Ничего. Ну так и разговаривать не о чем. Пройдохи вам вернут что-то? Или добрый дядя? Ага, после дождичка в четверг, когда рак на горе свиснет.
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13 час.
Андрей ПандовРихтер
Русские, чеченцы,татары - коренные. И они могут договориться. Таджики и узбеки - иностранцы. Их под контроль. Вот и всё. Умному достаточно.
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12 час.

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