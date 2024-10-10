Фото: istock/Yury Karamanenko Генерал-майор Апти Алаутдинов, командир спецназа «Ахмат», высказал поддержку целям Русской общины, подчеркивая важность сохранения русских традиций и ценностей.
Рожать, не пить и сплотиться: Алаудинов поддержал цели Русской общины
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Негода
когда страна будет принадлежать Коренному населению , а не пройдохам , которые растащили Нашу страну по своим карманам , вот тогда можно о чем - то и поговорить !
Ответить
14 час.
СБ
Слава Белый
Что сделало коренное население, чтобы пройдохи не растащили страну? Ничего. Ну так и разговаривать не о чем. Пройдохи вам вернут что-то? Или добрый дядя? Ага, после дождичка в четверг, когда рак на горе свиснет.
Ответить
13 час.
Андрей ПандовРихтер
Русские, чеченцы,татары - коренные. И они могут договориться. Таджики и узбеки - иностранцы. Их под контроль. Вот и всё. Умному достаточно.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии