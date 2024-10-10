Рожать, не пить и сплотиться: Алаудинов поддержал цели Русской общины

Владимир Негода когда страна будет принадлежать Коренному населению , а не пройдохам , которые растащили Нашу страну по своим карманам , вот тогда можно о чем - то и поговорить !

СБ Слава Белый Что сделало коренное население, чтобы пройдохи не растащили страну? Ничего. Ну так и разговаривать не о чем. Пройдохи вам вернут что-то? Или добрый дядя? Ага, после дождичка в четверг, когда рак на горе свиснет.