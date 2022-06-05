Российские военнослужащие организовали раздачу гуманитарной помощи жителям освобожденного Красного Лимана

Российские военнослужащие организовали раздачу гуманитарной помощи жителям освобожденного Красного Лимана

В военно-гражданской администрации отмечают, что город после ВСУ нуждается в помощи, нет электричества, закрыты магазины, отсутствует водоснабжение.

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