В Смоленске митрополит Исидор встретился с курсантами академии войсковой противовоздушной обороны

13 октября в Смоленском епархиальном управлении состоялась очередная встреча главы Смоленской митрополии, митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора с курсантами академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.
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