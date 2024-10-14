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Смоленская Газета

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В Смоленске митрополит Исидор встретился с курсантами академии войсковой противовоздушной обороны

В Смоленске митрополит Исидор встретился с курсантами академии войсковой противовоздушной обороны

13 октября в Смоленском епархиальном управлении состоялась очередная встреча главы Смоленской митрополии, митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора с курсантами академии войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.

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