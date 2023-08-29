Кандидат в президенты США пообещал признать Донбасс территорией России и принести мир.В следующем году в Соединённых Штатах состоятся президентские выборы, участие в которых примет представитель Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами.
Кандидат в президенты США пообещал признать Донбасс территорией России и принести мир.В следующем году в Соединённых Штатах состоятся президентские выборы, участие в которых примет представитель Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами.
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