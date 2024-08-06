В аэропорту Кольцово произошла давка из-за ложного сообщения о бомбе и хлопков

Одна из туристок утверждает, что слышала хлопки и крики, будто началась стрельба.фото : unsplash.com/@yousefalfuhigi--> В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге началась паника и давка из-за ложного сообщения о бомбе и звуков, принятых за выстрелы.
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