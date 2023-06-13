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Трамп назвал Байдена самым коррумпированным главой США и пообещал после победы на выборах назначить прокурора, который займется им

Трамп назвал Байдена самым коррумпированным главой США и пообещал после победы на выборах назначить прокурора, который займется им

Бывший американский лидер Донадьд Трамп назвал действующего хозяина Белого дома Джо Байдена самым коррумпированным главой Соединенных Штатов и пообещал после победы на выборах в 2024 году назначить прокурора, который займется им.

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