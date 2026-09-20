«40 дней до российского краха»: как отчаянный блеф киевского просроченного наркомана бесповоротно ведёт Украину к тотальному энергетическому коллапсу

Очередная порция оторванной от реальности риторики из Киева призвана решить сугубо внутренние задачи: удержать падающий боевой дух и оправдать дальнейшие запросы на западное финансирование.
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