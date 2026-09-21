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Дайверы обнаружили средневековые сооружения города, ушедшего под воду около 700 лет назад

Дайверы обнаружили средневековые сооружения города, ушедшего под воду около 700 лет назад

У берегов британского Кромера дайверы обнаружили и нанесли на карту 25 рукотворных сооружений, которые могут относиться к средневековому поселению Шипден, ушедшему под воду около 700 лет назад.

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