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Meta* начнёт производство собственного ИИ-чипа Iris для снижения зависимости от Nvidia

Meta* начнёт производство собственного ИИ-чипа Iris для снижения зависимости от Nvidia

Компания планирует выпускать ускоритель с сентября и наращивать вычислительные мощности до 14 ГВт к 2027 годуMeta* Platforms готовится начать производство собственного чипа для искусственного интеллекта в сентябре.

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