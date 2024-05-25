В Татарстане выполнен 61% плана жилищного строительства, что составляет 1 млн 918 тыс. кв.м. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства РТ.
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