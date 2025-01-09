Ведущий Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила его жена, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.
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