Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 069 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Борисов
    Грузины уже побывали в ЕС,теперь очередь хитрожопых армян!😅Кабмин Армении од...
  • Валерий Хальзев
    Ну вперед!!!!! И обязательно с песней!!!!Очень хочу видеть оказание помощи ЕС  Армении.Кабмин Армении од...
  • Дмитрий Николенко
    Батя помер, решили и дочурку уконтрапупить?Паром с Ле Пен на...

Ведущий Тигран Кеосаян впал в кому после клинической смерти

Телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме после пережитой клинической смерти. Об этом на своей странице в соцсетях сообщила его жена, главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх