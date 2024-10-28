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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ на неделю с 28 октября по 3 ноября 2024 года

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОСМОПРОГНОЗ на неделю с 28 октября по 3 ноября 2024 года

"Per aspera ad astra" (лат. "Через тернии к звёздам")  Добрый день, дорогие Друзья и СоРАтники! ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО  представляет вам очередной астрологический космопрогноз  на неделю с 28 октября по 3 ноября 2024 года:   КОСМОСХЕМА на 28.

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