"Per aspera ad astra" (лат. "Через тернии к звёздам") Добрый день, дорогие Друзья и СоРАтники! ШКОЛА АСТРОПСИХОЛОГИИ НИКОЛАЯ ДЕНИСЕНКО представляет вам очередной астрологический космопрогноз на неделю с 28 октября по 3 ноября 2024 года: КОСМОСХЕМА на 28.