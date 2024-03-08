Под брендом «Circassian»

История косметики — это вечная тема. Египтянки с древних берегов Нила с подведенными глазами, римлянки с нарумяненными щечками — начиная с эпохи великих цивилизаций косметика и парфюмерия сопровождает человека всю жизнь.
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