Яйца в России могут подешеветь уже весной — но только при условии, что разработанный Правительством комплекс мер окажется эффективным и будет нормально функционировать.
В Совете Федерации рассказали, когда подешевеют яйца
Комментарии
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Леонид Никулин
из всех этих факторов только один отсутствует-честность и порядочность...а он как раз все и перекрывает..а раз нет -то значит что все перечисленное будет всегда..один х...народ будет давиться яйцами-на это и расчитано
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