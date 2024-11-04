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Избирательная система в США: как устроена простыми словами

Избирательная система в США: как устроена простыми словами

Система выборов президента США считается одной из самых сложных и запутанных в мире. Так, только первая предвыборная кампания длится как минимум полтора года, а победителем может стать кандидат, который суммарно набрал больше 16% голосов.

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