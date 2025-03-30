Тянуться к прекрасным: мошенники обещают россиянкам бесплатный визит в салон красоты

Мошенники используют различные способы обмана россиянок в соцсетях — об этом предупредили эксперты. Так, от новой схемы злоумышленников, когда они похищают деньги, предлагая бесплатные визиты в салоны красоты, с середины марта уже пострадало более 190 человек.
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