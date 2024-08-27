Десерт за 10 минут без выпечки и муки: гора конфет практически за копейки

Домашние конфеты, намного превосходящие магазинные аналоги, готовятся на кухне из простых ингредиентов и требуют лишь небольшого количества времени — приготовление займет всего 10 минут, а результат превзойдет все ожидания.
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