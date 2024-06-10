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Спички - не игрушка

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Про мечети и вытеснение аборигенов

Про мечети и вытеснение аборигенов

Да- да.аборигены это теперь мы с вами. === Строительство мечетей и мусульманских центров там, где практически нет мусульман - это очень простой, но в то же время очень эффективный план экспансии.

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Комментарии
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Анатолий Олишевский Олишевский анатолий
АНатоль  Франс     .  Я -  &quot;  совок&quot;  !  Т.е.  воспитан  в  СССР, где   меня     с  юного,  &quot;детсадовского&quot;  возраста, ежедневно  и ежечасно   торжественно убеждали  в  том.  как  это    радостно  жить  в  Стране,  население  которой  составляет  около  ДВУХСОТ  национальностей  !  По  мере  моего  взращивания,  а  именно  инкубационного  периода  типа  &quot;  детство,  юность,  взросление,    и  неизбежного  &quot;увы&quot; -  старения  &quot;,  пользуясь  временной  (  в  советский  период !  ) -  свободой  перемещения  по  СССР,  и  потому  сумев  побывать    в  почти  во всех   Свободных  Республиках   составляющих  СССР -  я  понял,  что  среди  этих  почти  двухсот  национальностей,  самым  бесправным,  я  бы сказал  &quot;изгоем&quot; -  был   гражданин  СССР,  по  национальности  РУССКИЙ.    И в  самом  деле -  почти  во всех  &quot;свободных&quot;  республиках&quot;  костяк  Правительства  составляли    &quot;национальные&quot;  кадры.  Парламенты,  МВД,  партноменклатура,  Министры  !  Все -  кроме  Армии  !  Ну  и  для  &quot;  порядка&quot;,  &quot;смотрящим&quot;  по  партийной  линии  ( вроде  политкомиссара)  был  русский по национальности.   Во всех  &quot;  союзных  республиках&quot;   (  Кроме  РССФР )  устроится  на  престижную  работу  РУССКОМУ  по национальности  было  моментом  &quot;крайнего  везения&quot;   В  то время. когда  в  Вузах  России    существовал  &quot;  процентный  кадастр&quot;  набора  в  эти  ВУЗЫ   национальных  меньшинств  из  т.н.  &quot;союзных&quot;  Республик  !  Поколесив  по  городам  и  &quot;  весям&quot;  СССР,  я  убедился,  что  местами  в  гостиницах,  билетами   на  рейсы  Аэрофлота,  &quot;доставанием  дефицита)  и т.д.  были проблемами  только  у  РУССКОГО.  При  мне  из  &quot;гостиницы  Ленинград&quot;  в  Самарканде, были выселены  командированные  из  России  наладчики,  в связи  с  &quot;заездом&quot;  в неё  &quot;знатных  женщин  Востока&quot;,  а  нас  Или  вообще  выгнали,  или  расселили под самое  пекло  в  верхних этажах  этой  гостинице.  Ну  и как  нас    РУССКИХ   &quot;отблагодарили&quot;  в  постперестроечный  период,  бывшие  наши  &quot;братья&quot;  украинцы,    прибалты,  молдаване,    армяне,  среднеазиаты,  грузины  и т.д. -  мы уже  прочувствовали  на  себе.  !  Самое  &quot;мягкое&quot;  определение  &quot;русского  человека&quot;  в этих  &quot;братских  республиках&quot;  стало слово  &quot;  оккупант&quot;,  &quot;москаль&quot;,  &quot;ватник&quot;,  &quot;рашист&quot;  Ни  один  НАРОД  в  мире,  даже  цыган  и евреев,  не  унижали  в  такой  степени  во всём  мире,  как РУССКИХ  !  Ну в  самом деле, найдите в какой нибудь Стране  Мира  запрет  на использование  &quot;иврита&quot;  или  &quot;  ромале&quot;  !  А  на запрет  РУССКОГО  языка -  пожалуйста -  полный    алфавит  !  Литва,  Латвия,  Эстония,  Молдова,  Украина,  Грузия,    А  в некоторых   столицах  Европы  в  некоторых кафе,  и супермаркетах висит      надпись -  &quot;  Русским  и  собакам  вход  запрещён  !&quot;   А  что  МЫ  ?  А ничего  !  Утёрлись  !  Зато  у нас в  России  нынче  полная  &quot;толерантность&quot;,  таджики ,  узбеки  азеры,  убивают, насилуют  нас, наших  женщин,  вытесняют  из   исконно  русских городов  наше  КОРЕННОЕ  население,  строят  синагоги, строят  мусульманские,  тибетские,  немецкие  мечети,  храмы,  постепенно  &quot;  тихой  сапой&quot;  вытесняя  НАС.  !  И  ОНИ -  не  &quot;ассимилируются  &quot;  !  ОНИ    создают  &quot;  анклавы,  землячества,  районы  &quot;совместного  проживания&quot;   В  &quot;наших&quot;  школах,  детсадах.  яслях ,  спортивных и иных  &quot;учреждений&quot;  уже    почти  не осталось  &quot;мест&quot;    для  &quot;наших&quot;  ИХ   здесь, уже  БОЛЬШИНСТВО  !  И не    думайте,  что  тотальное  уничтожение  РУССКОЙ  НАЦИОНАЛЬНОСТИ  - где  то  &quot;там&quot;,  за  &quot;веками&quot;  !  Оно  уже  ЗДЕСЬ  и  сейчас  !  Что  делать -  я не  знаю  !  Может знаете  ВЫ  ?
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Нина Владимировна
Слава богу, что хоть и поздно, но спохватились! Важно отогнать от кормушек тех, кто зарабатывает на мигрантах!
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8 час.
Игорь Максаков
Статейка поганенькая, написана под руководством мордухаев, мечеть им мешает, ах мля. Вы тут сами всем мешаете своими статейками, которые придумали ночью, сидя на горшке и дуясь от запора по причине излишнего потребления пищи на нетрудовые доходы. Да и где вы видели такие мечети?
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7 час.

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