Про мечети и вытеснение аборигенов

Анатолий Олишевский Олишевский анатолий

АНатоль Франс . Я - " совок" ! Т.е. воспитан в СССР, где меня с юного, "детсадовского" возраста, ежедневно и ежечасно торжественно убеждали в том. как это радостно жить в Стране, население которой составляет около ДВУХСОТ национальностей ! По мере моего взращивания, а именно инкубационного периода типа " детство, юность, взросление, и неизбежного "увы" - старения ", пользуясь временной ( в советский период ! ) - свободой перемещения по СССР, и потому сумев побывать в почти во всех Свободных Республиках составляющих СССР - я понял, что среди этих почти двухсот национальностей, самым бесправным, я бы сказал "изгоем" - был гражданин СССР, по национальности РУССКИЙ. И в самом деле - почти во всех "свободных" республиках" костяк Правительства составляли "национальные" кадры. Парламенты, МВД, партноменклатура, Министры ! Все - кроме Армии ! Ну и для " порядка", "смотрящим" по партийной линии ( вроде политкомиссара) был русский по национальности. Во всех " союзных республиках" ( Кроме РССФР ) устроится на престижную работу РУССКОМУ по национальности было моментом "крайнего везения" В то время. когда в Вузах России существовал " процентный кадастр" набора в эти ВУЗЫ национальных меньшинств из т.н. "союзных" Республик ! Поколесив по городам и " весям" СССР, я убедился, что местами в гостиницах, билетами на рейсы Аэрофлота, "доставанием дефицита) и т.д. были проблемами только у РУССКОГО. При мне из "гостиницы Ленинград" в Самарканде, были выселены командированные из России наладчики, в связи с "заездом" в неё "знатных женщин Востока", а нас Или вообще выгнали, или расселили под самое пекло в верхних этажах этой гостинице. Ну и как нас РУССКИХ "отблагодарили" в постперестроечный период, бывшие наши "братья" украинцы, прибалты, молдаване, армяне, среднеазиаты, грузины и т.д. - мы уже прочувствовали на себе. ! Самое "мягкое" определение "русского человека" в этих "братских республиках" стало слово " оккупант", "москаль", "ватник", "рашист" Ни один НАРОД в мире, даже цыган и евреев, не унижали в такой степени во всём мире, как РУССКИХ ! Ну в самом деле, найдите в какой нибудь Стране Мира запрет на использование "иврита" или " ромале" ! А на запрет РУССКОГО языка - пожалуйста - полный алфавит ! Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Украина, Грузия, А в некоторых столицах Европы в некоторых кафе, и супермаркетах висит надпись - " Русским и собакам вход запрещён !" А что МЫ ? А ничего ! Утёрлись ! Зато у нас в России нынче полная "толерантность", таджики , узбеки азеры, убивают, насилуют нас, наших женщин, вытесняют из исконно русских городов наше КОРЕННОЕ население, строят синагоги, строят мусульманские, тибетские, немецкие мечети, храмы, постепенно " тихой сапой" вытесняя НАС. ! И ОНИ - не "ассимилируются " ! ОНИ создают " анклавы, землячества, районы "совместного проживания" В "наших" школах, детсадах. яслях , спортивных и иных "учреждений" уже почти не осталось "мест" для "наших" ИХ здесь, уже БОЛЬШИНСТВО ! И не думайте, что тотальное уничтожение РУССКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ - где то "там", за "веками" ! Оно уже ЗДЕСЬ и сейчас ! Что делать - я не знаю ! Может знаете ВЫ ?